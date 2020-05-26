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В Украине возобновятся железнодорожные перевозки: названа новая дата

26 мая 2020, 11:45

Поезда не будут ездить только в тех областях, где запустить транспорт не позволяет эпидемиологическая ситуация.

поезд, Укрзализныця
Первыми запустят пригородные электрички / uz.gov.ua

Железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось ранее.  Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы Сніданок з 1+1.

По его словам, уже в среду или в четверг  в продаже появятся железнодорожные билеты, причем цены на них поднимать не будут. Впрочем, некоторое подорожание все же ожидается, и причина этому -  летний сезон.

Министр уточнил, что запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны. Также ожидается и возобновление международного железнодорожного сообщения.

Поезда не будут ездить только в тех областях, где запустить транспорт не позволяет эпидемиологическая ситуация.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров, по логике принятых решений, будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.

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Как сообщал Главред, с 22 мая в Украине ослабили карантин, но не для всех областей. В частности, только в 13 регионах разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки.

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