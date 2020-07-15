Карантин в Украине могут продлить до конца лета: в Минздраве объяснили причину

В Украине пока невозможно отменить карантин - Степанов / УНИАН

В Минздраве разрабатывают проект постановления, на базе которого противокоронавирусные мероприятия на территории Украины будут продлены как минимум на месяц. Также власти планируют внести изменения в правила адаптивного карантина.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, карантинные мероприятия официально заканчиваются через 16 дней, однако динамика распространения COVID-19 и увеличение количества заболевших коронавирусом не позволяют власти полностью отменить противоэпидемиологические меры. Поэтому карантин в Украине будет продлен.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал Степанов.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

Таким образом, если противоэпидемиологические мероприятия будут продлены на срок после 31 июля, карантин в Украине будет действовать как минимум до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Минздраве идет дискуссия о продлении карантинных мер до 14 августа. Ужесточать карантин власти пока не собираются.

Также в Министерстве здравоохранения заявили, что правительство может рассмотреть вопрос продления карантина уже на следующей неделе.

Напомним, до 31 июля на территории Украины действует адаптивный карантин. Украинцы должны соблюдать ряд требований властей с целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией.