УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Карантин в Украине могут продлить до конца лета: в Минздраве объяснили причину

Власти не намерены полностью отменять противоэпидемиологические меры.

15 июля 2020, 13:09
Степанов
В Украине пока невозможно отменить карантин - Степанов / УНИАН

В Минздраве разрабатывают проект постановления, на базе которого противокоронавирусные мероприятия на территории Украины будут продлены как минимум на месяц. Также власти планируют внести изменения в правила адаптивного карантина.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, карантинные мероприятия официально заканчиваются через 16 дней, однако динамика распространения COVID-19 и увеличение количества заболевших коронавирусом не позволяют власти полностью отменить противоэпидемиологические меры. Поэтому карантин в Украине будет продлен.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал Степанов.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

Таким образом, если противоэпидемиологические мероприятия будут продлены на срок после 31 июля, карантин в Украине будет действовать как минимум до конца лета.

Ранее сообщалось, что в Минздраве идет дискуссия о продлении карантинных мер до 14 августа. Ужесточать карантин власти пока не собираются.

Также в Министерстве здравоохранения заявили, что правительство может рассмотреть вопрос продления карантина уже на следующей неделе.

Напомним, до 31 июля на территории Украины действует адаптивный карантин. Украинцы должны соблюдать ряд требований властей с целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

новости Украины Минздрав коронавирус в Украине карантин в Украине Максим Степанов
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Украине могут продлить до конца лета: в Минздраве объяснили причину». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

13:28
Экс-нардеп узнал детали смерти в Киеве следователя по особо важным делам СБУ
13:28
Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле
13:09
Карантин в Украине могут продлить до конца лета: в Минздраве объяснили причину
13:08
Без температуры и маски для родителей: в МОЗ назвали условия работы школ Видео
12:32
Харьковчанка убила сына и себя: причина шокировала полицию Видео
12:16
В Киеве за сутки нашли рекордное число больных коронавирусом
12:15
Танці з зірками 2020 - Олег Винник примет участие в новом сезоне Видео
12:09
Секс снижает риск ранней смерти в два раза: сколько его нужно
11:53
В Киеве найден убитым следователь по особо важным делам СБУ, названо имя – СМИ
11:46
Чат с волонтером Юрием Касьяновым
11:28
На украинском курорте нашли COVID-19, отдыхающие уезжать отказываются Видео
11:23
Метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны Видео
11:22
Выборы в Белоруссии могут для Лукашенко плохо закончиться мнение
11:20
Виктор Лещинский: Чтобы избежать проблем, покупайте жилье на вторичном рынке, а не бумагу или облака в небе
11:12
Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life Видео
11:12
Бессонница: 6 эффективных домашних средств для лучшего сна
10:50
Массовый протест в Израиле: люди взбунтовались из-за вспышки коронавируса Фото Видео
10:33
В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату
10:30
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить Видео
10:19
Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять