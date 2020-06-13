Откат карантина назад: Степанов пригрозил ужесточением ограничений

Степанов пригрозил ужесточением карантина / УНИАН

Карантин в Украине поэтапно начали ослаблять. Но о полной отмене карантина еще рано говорить. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине, и предупредил, что в стране могут ужесточить карантин.

Об этом глава Минздрава сказал на брифинге в субботу, 13 июня.

По словам Степанова, смягчение карантина вовсе не означает его отмену.

"Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчение карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина", - заявил Степанов.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что хуже всего ситуация выглядит в западных областях и в Киеве.

"У нас ситуация ухудшается в некоторых областях. Мы видим это на западной Украине, во Львовской, Закарпатской областях. Мы видим такую ситуацию в Киеве, мы видим, что растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных, которых мы тестируем", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что в Украине возможно ужесточение карантина в случае несоблюдения рекомендаций Минздрава.

"Да, мы увеличиваем количество тестирований, но при увеличении есть другие вещи, которые мы видим, которые прямо указывают на распространение коронавируса. Если не будем соблюдать правила и будем видеть такие цифры - то будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", - подытожил Степанов.

Отметим, коронавирус в Украине побил новый антирекорд - по состоянию на утро субботы, 13 июня, выявили 30 506 случаев заражения китайским коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 753 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Украине скончались 880 человек с диагнозом COVID-19 - за сутки +10.

Читайте такжеЛяшко назвал области Украины для безопасного летнего отдыхаНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине намерены принять новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Глава Минздрава также отметил, что в Украине растет число летальных случаев.

"Вчера (10 июня, – ред.) 23 человека, сегодня – 21. Когда мы вводили смягчение карантина, он был просчитан с учетом мер безопасности. Но почему-то все решили, что их можно не придерживаться полностью", – сказал Степанов.

По его словам, с учетом роста новых больных, Минздрав будет предлагать введение определенных новых мер безопасности.