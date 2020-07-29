Карантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев

Карантин в Украине продлится до 31 августа / УНИАН

В субботу, 1 августа, в Украине стартует новый карантинный режим, который продлится до последнего дня лета. Страна с позиции эпидемиологической ситуации будет разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В регионах красной зоны ограничат пассажирские перевозки и установят блокпосты. Жители регионов зеленой зоны должны в обязательном порядке носить маски.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга 29 июля.

По его словам, в каждой из эпидемиологических зон установят разные ограничения. Самые мягкие – в зеленой зоне, наиболее жесткие ожидают регионы красной зоны.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - сказал Степанов.Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Министр отметил, что в городах зеленой зоны нужно придерживаться общепринятых по стране правил адаптивного карантина. Люди должны носить защитные маски, соблюдать дистанции и пользоваться антисептиками. Социальная дистанция в 5 квадратных метров должна соблюдаться при проведении массовых мероприятий. Театры и кинотеатры должны быть заполнены только наполовину. Общественный транспорт может перевозить только сидячих пассажиров.

Что касается красной зоны, как утверждает Степанов, в таких регионах ограничат пассажирские перевозки и установят блокпосты, контролирующие пересечение областных границ красной и зеленой зон.

"Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц - это или город, или район", - заверил чиновник.

Также он напомнил, что Минздрав разработал четыре критерия, по которым будут определять, в какие их эпидемиологических зон попадут регионы. В случае превышения оптимальных показателей 5 дней подряд, регион переведут в более строгую зону.Читайте такжеКарантин в Украине: врач рассказал, почему может произойти крах из-за COVID-19

Подробную информацию о разрешениях и ограничениях Минздрав обещает публиковать у себя на сайте и размещать на бордах в городах.

Напомним, 22 июля правительство приняло решение продлить карантин в Украине до 31 августа. На территории страны будет действовать режим адаптивного карантина, согласно которому противоэпидемиологические ограничения будут работать по-разному.