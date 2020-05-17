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В Минздраве рассказали, как открытое метро могло напакостить в Украине

17 мая 2020, 13:10

По словам Степанова, сейчас загруженность больничных коек в стране составляет не более 13%.

Метро,Киев
Степанов рассказал, как закрытие метро повлияло на борьбу с Covid-19 / УНИАН

Карантин в Украине пообещали продлить после 22 мая, но с 11 числа некоторые ограничения ослабили. В то же время вопрос открытия метро пока завис в воздухе – власти и Минздрав наблюдают за эпидемиологической ситуацией в стране.

Отметим, метро в Киеве закрыли на замок 17 марта.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом, если бы метро продолжало работать.

"Если посмотреть на результат, которого мы достигли благодаря закрытию метро, то это - уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать", - объяснил Степанов в ходе брифинга 17 мая.

По словам главы Минздрава, сейчас загруженность больничных коек в стране составляет не более 13%.

При этом Степанов уточнил, что метро из-за COVID-19 закрыли также и другие крупные города, в частности, Париж, Лондон и Ухань.

Отметим, коронавирус в Украине официально обнаружили у 18 291 человека. Всего в Украине 5116 человек вылечились от Covid-19, жертвами злой болезни стали 514 человек.

Читайте такжеСтепанов рассказал о бесплатном лечении коронавируса в УкраинеНапомним, ранее в коммунальном предприятии Киевский метрополитен рассказали о возможности возобновления пассажирских перевозок с 25 мая.

По словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, после принятия соответствующего решения метрополитен сразу готов возобновить работу.

"Если нам разрешат с 25 (мая), то мы соответственно запустимся с 25", - сказала она.

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