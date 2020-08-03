Остановка работы транспорта: в Минздраве рассказали, как выехать из красной зоны

Пересекать границы красной и зеленой зоны можно только на автомобиле - Степанов / УНИАН

Чтобы выехать из региона, города или района красной эпидемиологической зоны в область зеленой эпидемзоны, нужно воспользоваться собственным транспортным средством – в особо опасных локациях пассажирские перевозки будут запрещены.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в понедельник, 3 августа.

По его словам, пассажирские перевозки на тех территориях, где установлен красный уровень опасности распространения COVID-19, общественный транспорт работать не будет. Пересекать границы красной и зеленой зоны можно только на личном автомобиле, в котором могут ехать не более 5 человек.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина

"Пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более пяти человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в процессе таких поездок нет необходимости сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Напомним, 31 июля комиссия ТЭБ ЧС приняла решение о карантинном распределении регионов по уровням опасности – красному, оранжевому, желтому и зеленому.

Ранее в Минздраве объяснили полномочия местных органов власти по вопросам усиления и ослабления противоэпидемиологических мероприятий.