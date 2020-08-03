В Минздраве рассказали, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах

Местные власти не могут ослабить карантин - Степанов / УНИАН

Органы местного самоуправления имеют право исключительно на усиление противоэпидемиологических мер. Ослаблять карантин власти на местах не могут – это исключительная прерогатива центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в понедельник, 3 августа.

По словам чиновника, согласно постановлению комиссии от 1 августа, на территории страны существует разделение на эпидемиологические зоны – уровень опасности устанавливает центральная комиссия ТЭБ и ЧС.

Местные органы власти могут усиливать часть карантинных ограничений, но не имеют полномочий их ослаблять.Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантин

"Что касается органов местной власти, согласно их полномочий, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - подчеркнул Степанов.

Напомним, в понедельник, 3 августа, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, в рамках которого регионы поместили в красную, желтую, оранжевую и зеленые зоны.

Однако не все города согласны с таким распределением. В Тернополе, который оказался в красной зоне, местные власти выступили против такого решения и назвали его политическим.Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Аналогичное мнение высказали и в Ивано-Франковске, где призвали учитывать позицию органов местного самоуправления в процессе принятия решений, связанных с карантинными ограничениями.