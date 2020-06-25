Еще одна область Украины ужесточила карантин

Карантин в Украине - Сумская область усиливает карантин - Новости Сумщины / УНИАН

Карантин в Украине усилила еще одна область – Сумская.

Сумская облкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила местным жителям выходить на улицу без документов, что удостоверяют личность, и находиться в общественных помещениях и транспорте без масок или иных средств индивидуальной защиты. Также в транспорте можно ездить только на сидячих местах.

В области закрыты кафе, рестораны и другие заведения общепита.

Остановлена работа музеев, детских учреждений оздоровления и отдыха, заведений культуры и пр. Под запретом проведение массовых мероприятий – где участвуют более одного человека на 5 кв. м. площади проведения.

Напомним, Винница и Житомирская область ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Одессе из-за эпидемии коронавируса с 22 июня.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине статистика по коронавирусу такая:

всего 40 тысяч 8 инфицированных (+994);

всего скончались – 1 тысяча 67 человек (+16);

всего выздоровели – 17 тысяч 758 человек (+349).

В частности, коронавирусом заболели 6 тысяч 346 медиков и 2 тысячи 936 детей.