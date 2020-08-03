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Власти Тернополя категорически отказались ужесточать карантин

3 августа 2020, 10:24

За первое полугодие город потерял 100 миллионов гривен, сообщил мэр Тернополя.

карантин
В Тернополе не ужесточили карантин / УНИАН

В понедельник, 3 августа, в Тернополе не ужесточили карантин несмотря на требование центральной власти. Тернопольский городской совет заявляет решительное несогласие против внесения города в красную зону карантина. Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии совета.

Об этом сообщил глава города Сергей Надал на своей странице в Facebook.

За первое полугодие город потерял 100 миллионов гривен, сообщил Надал.

"Мы все понимаем, что есть карантин, все горожане готовы соблюдать. Есть соблюдения масочного режима, ношение перчаток, использование дезинфекторов", - сказал он.

Также Надал подчеркнул, что транспортной блокады в городе не будет.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоне" карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", - сказал мэр.

Отметим, по состоянию на 2 августа в Тернополе 845 случаев заражения коронавирусом, 233 человека выздоровели, всего 2 смертельных случая.

Как известно, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.

Читайте такжеКарантинный бунт регионов: Степанов дал жесткий ответРанее сообщалось, Луцк отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа. В городском совете заявили, что не будут останавливать транспорт или закрывать заведения.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина "непонятное", поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

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