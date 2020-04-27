В Украине возобновят транспортное сообщение: названа дата и условие

В Украине намерены возобновить движение транспорта, в том числе и международного, уже в мае / Открытые источники

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий утверждает, что автобусные и железнодорожные перевозки в стране должны возобновиться по окончании противоэпидемиологических карантинных мер.

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - рассказал чиновник в интервью Лига, добавив, что все будет зависеть того, какое количество заболевших коронавирусом будет зафиксировано на момент принятия решения.

По его словам, также планируется возобновление авиасообщения. Когда возобновят авиасообщение в полном объеме, неизвестно, пока речь идет об авиаперелетах исключительно в пределах страны.

Читайте такжеКогда заработает метро в Киеве - названа датаНапоследок министр подчеркнул, что возобновление транспортного сообщения будет обеспечиваться серьезными мерами безопасности с целью недопущения роста заболеваемости.

Как сообщалось ранее, правительство намерено ослабить карантин уже с 11 мая, однако все ограничения будут сняты лишь поэтапно и при условии снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране.

Тем временем по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 заражений – за сутки вирус из Уханя обнаружили у 392 украинцев.