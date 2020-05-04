Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление

В ОП назвали условия усиления карантина в Украине / УНИАН

На ежедневном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского шла речь о подготовке Украины к выходу из карантина.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - подчеркнул глава государства.

Читайте также"Вечный карантин": в Минздраве огорошили неожиданным заявлениемНа совещании рассмотрели возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать с учетом ситуации, которая сложилась в городе и регионе.

"Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения продлила глобальное чрезвычайное положение", - добавили в пресс-службе президента.

Читайте такжеВ МОЗ пошли на резкое смягчение карантина: когда планировать операции и госпитализацию

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине продлили карантин до 22 мая, при этом некоторые ослабления таки будут: украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.