Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом до конца лета

Кабмин принял решение о закрытии КПВВ на админгранице с Крымом / Фото kmu.gov.ua

Коронавирус в Украине стал неуправляемым. Именно поэтому в субботу, 8 августа, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил Немчинов.

Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции. Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной погранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Читайте такжеМного тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в УкраинеНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.