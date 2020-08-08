Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом до конца лета

Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым. Именно поэтому в субботу, 8 августа, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.
"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил Немчинов.
Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:
- место жительства которых зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;
- место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";
- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.
Выезд из временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции. Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной погранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.
Читайте такжеМного тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в УкраинеНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Об этом сказано в сообщении на сайте президента.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.