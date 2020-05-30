Укрзализныця продает билеты еще на 6 поездов: куда можно уехать с 4 июня

Поезда начнут курсировать с 4 июня.
Компания Укрзализныця начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области.
Как рассказали в пресс-центре Укрзализныци, поезда начнут курсировать с 4 июня.
Открыта продажа билетов на поезда:
- № 1/2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);
- № 7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
- № 29/30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
- № 98/97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);
- № 772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).
С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.
Согласно постановлению Кабинета министров № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы не смогут попасть в поезда без предварительного температурного скрининга и защитных масок.