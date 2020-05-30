Укрзализныця продает билеты еще на 6 поездов: куда можно уехать с 4 июня

Поезда начнут курсировать с 4 июня / УНИАН

Компания Укрзализныця начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области.

Как рассказали в пресс-центре Укрзализныци, поезда начнут курсировать с 4 июня.

Открыта продажа билетов на поезда:

№ 1/2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);

№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№ 29/30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№ 98/97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);

№ 772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Согласно постановлению Кабинета министров № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы не смогут попасть в поезда без предварительного температурного скрининга и защитных масок.