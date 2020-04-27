В Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынков

По информации профильного министра, в Украине хотят открыть 280 рынков.
Премьер Денис Шмыгаль сегодня обрадовал возможным сокращением сроков карантина, а в МОЗ подготовили проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для того, чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.
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"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - сообщил Степанов.
Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требований, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.
Согласной с обнародованной МОЗ инфографикой, для восстановления работы рынков понадобится:
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
- не более одного покупателя на 10 м. кв;
- дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
Карантин в Украине
Ранее киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал об активной фазе подготовки альтернативного плана выхода из коронавирусного карантина.
Также напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий утверждает, что автобусные и железнодорожные перевозки в стране должны возобновиться по окончании противоэпидемиологических карантинных мер.