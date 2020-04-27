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В Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынков

27 апреля 2020, 21:46

По информации профильного министра, в Украине хотят открыть 280 рынков.

рынок, овощи, фрукты
В Минздраве назвали условия для возобновления работы рынков / Фото pixabay.com

Премьер Денис Шмыгаль сегодня обрадовал возможным сокращением сроков карантина, а в МОЗ подготовили проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для того, чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

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"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - сообщил Степанов.

Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требований, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.

Согласной с обнародованной МОЗ инфографикой, для восстановления работы рынков понадобится:

  • допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
  • наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
  • не более одного покупателя на 10 м. кв;
  • дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;
  • уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
  • расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

Карантин в Украине

Ранее киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал об активной фазе подготовки альтернативного плана выхода из коронавирусного карантина.

Также напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий утверждает, что автобусные и железнодорожные перевозки в стране должны возобновиться по окончании противоэпидемиологических карантинных мер.

коронавирус карантин Минздрав рынок Максим Степанов
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