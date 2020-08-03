Закрыли рынки, остановили транспорт: в Кицманском районе Буковины ужесточили карантин

В Черновицкой области ужесточили карантин / УНИАН

Буковина подчинилась решению центральной власти и ужесточила карантин. В Кицманском районе Черновицкой области, который оказался в "красной зоне" по уровню опасности по распространению COVID-19, закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также приостановили работу общественного транспорта.

Об этом рассказал председатель Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский, передает Укринформ.

"В общем, мы придерживались постановления, изданного правительством. В воскресенье, 2 августа, мы провели заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем обратили внимание на то, что в первую очередь необходимо закрыть кафе и рестораны, которые оказались рассадником этой коронавирусной болезни. Приостановили также работу торговых заведений, рынков, кроме продуктовых рядов. Также прекратил работу и общественный транспорт. Хотя пытаемся организовать подвоз медиков и сотрудников учреждений, обеспечивающих работу громад района. Магазины продают только продукты и товары первой необходимости", - сказал Добровольский.

По его словам, во время заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС эпидемиологи заявили, что рост количества больных COVID-19 в районе связан, в основном, с несоблюдением противоэпидемических мероприятий во время празднования свадеб.

"Главной причиной такого быстрого роста количества больных эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами. Там нарушали даже элементарные требования, когда было разрешено устраивать мероприятия на 50 человек или на определенную площадь, то было значительное преувеличение людей в помещениях. Сейчас всеми подобными случаями занимаются правоохранительные органы и эпидемиологическая служба", - добавил глава РГА.

Как известно, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.

Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантинНапомним, в понедельник, 3 августа, в Тернополе не ужесточили карантин несмотря на требование центральной власти. Тернопольский городской совет заявляет решительное несогласие против внесения города в красную зону карантина. Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии совета.

Об этом сообщил глава города Сергей Надал на своей странице в Facebook.

За первое полугодие город потерял 100 миллионов гривен, сообщил Надал.

"Мы все понимаем, что есть карантин, все горожане готовы соблюдать. Есть соблюдения масочного режима, ношение перчаток, использование дезинфекторов", - сказал он.