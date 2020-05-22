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В Украине запустили пассажирские перевозки – но не везде: список областей

22 мая 2020, 16:44

Карантин в Украине ослабили: с 22 мая разрешены автотранспортные пассажирские перевозки. Впрочем, повезло не всем регионам.

Карантин в Украине - в каких областях разрешили пассажирские перевозки
Карантин в Украине - в каких областях разрешили пассажирские перевозки / dn.vgorode.ua

Карантин в Украине с 22 мая ослабили не для всех областей. В частности, только в 13 регионах разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки.

А вот 12 территорий не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений. 

"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Где в Украине разрешили автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая:

  • Винницкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Кировоградская область;
  • Херсонская область;
  • Тернопольская область;
  • Львовская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

Карантин продлили для Киева, а также Киевской, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения. 

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей

В частности, в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.

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