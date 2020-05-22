В Украине запустили пассажирские перевозки – но не везде: список областей

Карантин в Украине ослабили: с 22 мая разрешены автотранспортные пассажирские перевозки. Впрочем, повезло не всем регионам.
Карантин в Украине с 22 мая ослабили не для всех областей. В частности, только в 13 регионах разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки.
А вот 12 территорий не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений.
"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
Где в Украине разрешили автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая:
- Винницкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Кировоградская область;
- Херсонская область;
- Тернопольская область;
- Львовская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Карантин продлили для Киева, а также Киевской, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.
Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.
В частности, в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.