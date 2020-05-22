В Украине запустили пассажирские перевозки – но не везде: список областей

Карантин в Украине - в каких областях разрешили пассажирские перевозки / dn.vgorode.ua

Карантин в Украине с 22 мая ослабили не для всех областей. В частности, только в 13 регионах разрешили возобновить автотранспортные пассажирские перевозки.

А вот 12 территорий не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений.

"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом – городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Где в Украине разрешили автотранспортные пассажирские перевозки с 22 мая:

Винницкая область;

Ивано-Франковская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Одесская область;

Кировоградская область;

Херсонская область;

Тернопольская область;

Львовская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Карантин продлили для Киева, а также Киевской, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

В частности, в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.