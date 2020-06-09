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Коронавирус наступает: в Киеве хотят опять ограничить выход на улицу

9 июня 2020, 15:21

С 10 июня в Украине должен стартовать очередной этап снятия карантинных ограничений, однако столица к этому не готова.

Коронавирус, карантин
Киевлянам хотят запретить выходить на улицу / УНИАН

Карантин в Украине официально продлили до 22 июня, при этом ограничения начали постепенно отменять. Но в Киеве могут рекомендовать ограничить выход на улицу для людей возрастной группы старше 60 лет, поскольку они входят в группу риска коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, уже 10-го июня в Украине должен стартовать очередной этап снятия карантинных ограничений, однако столица к этому не готова.

Из-за этого в Министерстве здравоохранения задумываются над тем, чтобы рекомендовать комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничить выход на улицу пенсионерам - тем, кому от 60 лет и больше, поскольку они входят в группу риска коронавируса.

Отметим, количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на +33 человека. Среди них - один медик. Двое больных умерли.

По состоянию на вторник 9 июня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За период пандемии от коронавируса в столице умерли 79 человек.

Читайте такжеЗеленский выступил с заявлением о карантине в Украине и объяснил запрет массовых мероприятийНапомним, ранее сообщалось, в Киеве не будут рассматривать вопрос об ослаблении карантинных мероприятий в виде открытия кафе и ресторанов на этой неделе по причине высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом рассказал советник киевского градоначальника Владимир Бондаренко.

По его словам, комиссия по вопросам безопасности не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос об открытии заведений общественного питания в Киеве из-за показателей инцидентности, которые не позволяют перейти столице на следующий этап смягчения противокоронавирусных мероприятий.

Более того, в Киеве прослеживается негативная динамика по заболеванию COVID-19 еще с 31 марта.

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