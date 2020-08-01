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"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантин

1 августа 2020, 08:42

Если центральная власть хочет ввести карантин, пусть вводит чрезвычайное положение, отметил советника мэра.

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В Луцке не будут ужесточать карантин / УНИАН

Луцк отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа. В городском совете заявили, что не будут останавливать транспорт или закрывать заведения.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина "непонятное", поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.

Чиновник подчеркнул, что если центральная власть хочет ввести карантин, пусть вводит чрезвычайное положение и "только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране", - добавил Полищук.

Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.

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