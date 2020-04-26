В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие

Ляшко заявил, что Украина с первого сразу может перейти на четвертый этап / УНИАН

На днях в Кабмине представили план поэтапного выхода нашей страны из карантина, а уже сегодня в Минздраве заговорили о досрочном смягчении введенных ограничений.

По словам заместитель министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктор Ляшко, в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, 26 апреля.