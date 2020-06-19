В Минздраве оценили возможность закрытия метро в Киеве

В Киеве уже закрывали метро на несколько месяцев в рамках введения карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность закрытия метро в Украине на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

По его словам, Украина живет в условиях адаптивного карантина, и в Минздраве есть четкие критерии по усилению карантина, в том числе и в Киеве, передает РБК-Украина.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные", - заявил он.

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Как известно, метро в Украине, в частности в Киеве, уже закрывали на несколько месяцев в рамках введения карантина из-за пандемии коронавируса. C 25 мая метрополитен возобновил работу. Тогда в Минздраве сказали, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.