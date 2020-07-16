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Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях

Карантин будет действовать по новым правилам.

16 июля 2020, 15:36
Степанов
Степанов рассказал о четырех зонах карантина на территории Украины / УНИАН

В рамках дискуссии о продлении карантина в Украине правительство разработало постановление, согласно которому все регионы разделят на четыре зоны. Каждая из областей будет руководствоваться четкими критериями введения ограничительных мер.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия COVID-19 с участием Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

По словам чиновника, Кабмин приготовил постановление, в котором будут указаны изменения карантинного режима на территории страны. В специальном документе правительства речь идет о том, что Украину разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Для каждой из зон будут работать свои специфические критерии, на базе которых власти планируют принимать решения по вопросу введения ограничений.Читайте такжеКарантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры

Фактически, усиление противоэпидемиологических мер будет реализовано в каком-либо регионе, городе или населенном пункте исходя из локальной ситуации с распространением COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине нужно продлевать не дольше, чем на месяц, так как украинцы устали от ограничений.

В Минздраве накануне сообщали о возможной пролонгации противокоронавирусных мероприятий до конца лета.

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