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Степанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятия

25 мая 2020, 10:40

В Украине пока запрещено проводить концерты, вопрос обещают рассмотреть ближе к 22 июня.

Степанов
Степанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить концерты / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но власти пока не готовы говорить о том, когда можно будет проводить концерты и крупные мероприятия.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, вопрос будет решен ближе к 22 июня.

"Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - объяснил министр здравоохранения.

Отметим, коронавирус в Украине начал постепенно сбавлять обороты. За последние сутки в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19, в то же время 7233 человека вылечились от китайского коронавируса.

Всего в Украине на 25 мая официально выявили 21 245 случаев заражения коронавирусом.

Читайте такжеВ Киеве возобновило работу метроНапомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - сказал он.

Глава Минздрава также рассказал, когда откроют ТРЦ.

"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - добавил Степанов.

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