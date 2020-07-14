В Минздраве рассказали, будут ли школьники учиться в две смены

Степанов не исключил введение посменного обучения для школьников / УНИАН

Власти рассматривают возможность введения в Украине формата посменного обучения в школах. Алгоритм работы школ в условиях карантина пока разрабатывается, его реализация зависит от эпидемиологической ситуации на территории страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга 14 июля.

По его словам, Минздрав работает над программой, которая будет регулировать процесс обучения в украинских школах с 1 сентября. Не исключается вариант введения и посменного обучения.

"Мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие, когда дети будут обучаться в две смены", - отметил Степанов, добавив, что власти работают над соответствующим алгоритмом.Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысяч

Также он добавил, что все специфические моменты, включая температурный скрининг и работу медсестры только в первую смену, будут еще обсуждаться.

"Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - подчеркнул министр.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что учебный год для школьников должен начаться 1 сентября. Однако с форматом обучения в связи с коронавирусной угрозой возникают вопросы, поэтому в Минздраве и Минобразования рассматривают различные сценарии.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже анонсировал переход столичных школ на дистанционное обучение.