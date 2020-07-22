УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования

В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

22 июля 2020, 21:35

Карантин, автобус
Карантин в Украине переделали / УНИАН

Карантин в Украине опять продлили – на этот раз до конца лета. В то же время в Кабмине решили его усовершенствовать. Теперь регионы страны поделят на четыре зоны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.

В Минздраве уточнили, что в зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Зеленая зона – требования:

  • масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Желтая зона – требования:

  • сохраняются требования зеленой зоны;
  • запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Оранжевая зона – требования:

  • сохраняются требования желтой зоны;
  • запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
  • запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;
  • запрещаются плановые госпитализации в больницах;
  • запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
  • ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона – требования:

  • сохраняются требования оранжевой зоны;
  • запрещается работа общественного транспорта;
  • запрещается посещение заведений образования;
  • запрещается деятельность кафе и ресторанов.
В Минздраве рассказали о новом карантине / facebook.com/moz.ukr

Читайте такжеВ Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявлениеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.

Минздрав новости Украины карантин в Украине коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:15
Новый антирекорд коронавируса: появилась тревожная статистика
22:11
Ученые назвали простую гигиеническую привычку, которая защищает от рака
21:57
Контактная группа согласовала меры по прекращению огня на Донбассе Видео
21:51
Одиночество назвали фактором риска неизлечимой болезни
21:35
Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования Видео
21:25
В СНБО бьют тревогу: РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив Видео
21:00
"Все действуют друг другу на нервы": когда ждать войны НАТО и России Видео
20:57
"Ведет себя как зверь": у Авакова рассказали, зачем Кривоша объявили психом Видео
20:47
Кравчук оценил выполнение Зеленским требования террориста Видео
20:32
На Банковой объяснили, почему Зеленский позвонил луцкому террористу Видео
20:29
Грузия продлила запрет на авиасообщение – до какого числа Видео
19:59
В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина Видео
19:33
Захват заложников в Луцке: террористу сообщили о подозрении
19:31
Теракт в Луцке показал полную несостоятельность СБУ мнение
19:10
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус опять "проснулся" в Европе Видео
19:00
Теракт или постановка: что произошло в Луцке и чем это грозит Украине
18:45
"Хаос и насилие": Трамп влип в скандал после публикации фото Майдана Видео
18:30
"Развратница, с маленькими титьками": Ивлеева показала пикантное фото и вызвала истерику за сиськами
18:24
В Польше арестовали экс-главу Укравтодора Новака Видео
18:22
"Нафтогаз" хочет стать монополистом на рынке газа для населения - Ассоциация поставщиков энергоресурсов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять