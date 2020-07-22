Карантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требования

Карантин в Украине переделали / УНИАН

Карантин в Украине опять продлили – на этот раз до конца лета. В то же время в Кабмине решили его усовершенствовать. Теперь регионы страны поделят на четыре зоны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.

В Минздраве уточнили, что в зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Зеленая зона – требования:

масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Желтая зона – требования:

сохраняются требования зеленой зоны;

запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Оранжевая зона – требования:

сохраняются требования желтой зоны;

запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона – требования:

сохраняются требования оранжевой зоны;

запрещается работа общественного транспорта;

запрещается посещение заведений образования;

запрещается деятельность кафе и ресторанов.

В Минздраве рассказали о новом карантине / facebook.com/moz.ukr

Читайте такжеВ Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявлениеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.