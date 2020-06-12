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В Минздраве пояснили, как посещать парикмахерские на карантине

12 июня 2020, 23:42

В ведомстве предоставили ряд рекомендаций.

парикмахерская, стрижка
Как посещать парикмахерские на карантине/ Фото pixabay.com

В Министерстве здравоохранения предоставили украинцам рекомендации, которыми они должны воспользоваться, если захотят посетить парикмахерскую до полной отмены карантина.

Во время ослабления карантина начали работать салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и тому подобное. Во время посещения этих заведений обязательно нужно соблюдать физическое дистанцирование, правила респираторной защиты и гигиены рук", - сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В ведомстве напомнили, что количество заражений коронавирусом в Украине сейчас возрастает, поэтому важно отнестись к карантину ответственно и следовать рекомендациям. В парикмахерской не следует подходить близко к другим клиентам, а также касаться руками лица и глаз. После посещения парикмахерской необходимо также помыть руки с мылом не менее 20 секунд, это поможет уничтожить вирусы, которые вы могли принести домой. Кашлять и чихать необходимо только в сгиб локтя и одноразовую салфетку, которую сразу же нужно выбросить.

Разумеется, категорически запрещено посещать парикмахерские при наличии симптомов ОРВИ. В этом случае нужно экстренно обратиться к врачу, а услуги салона красоты отложить на более благоприятный период.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.

Добавим, в четверг, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.

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