Кто выходит из карантина, а кто нет: в МОЗ объяснили свой выбор областей

Карантин в Украине - в МОЗ назвали условия отмены для каждой области / УНИАН

Карантин в Украине отменяют не полностью: 12 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений. Глава МОЗ Максим Степанов пояснил, как ведомство определяет – кто готов, а кто нет.

По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения. Если этот коэффициент выше – то ни о каком смягчении и речи не идет.

"Например, в Черновицкой области такой показатель достигает 36", – рассказал Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Читайте такжеВыход из карантина: Минздрав назвал 5 главных этаповИ добавил, что Черновицкая область – не единственная, где этот показатель превышен.

По его словам, за основу взят показатель 11 мая – даты ввода первого этапа смягчения карантина. При этом учитывается коэффициент прочности – способность системы здравоохранения на местах оказывать нужную помощь, загруженность коек.

"Таким образом вышли на показатель 12 – он достаточно адекватный, понятный и соответствует той стратегии сдерживания, которую избрала Украина", – уверен чиновник.

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

В частности, в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц (кроме хостелов), а также дошкольных образовательных учреждений.