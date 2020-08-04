В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев

Граждане, которые прибывают из "красной зоны", могут и не проходить обсервацию или самоизоляцию.
Иностранцы, прибывающие из стран, отнесенных к "красной" зоне карантина, должны пройти обсервацию или самоизоляцию.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 4 августа.
"Чтобы не проходить обсервацию или самоизоляцию, иностранец по прибытию может сдать ПЦР-тест после установки приложения "Дій вдома". Также если иностранный гражданин за 48 часов сделал ПЦР-тест до момента пересечения границы Украины", – рассказал глава МОЗ.
Напомним, Украина увеличила список стран "красной зоны" из-за ситуации с коронавирусом. В перечень опять попали популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.
Как сообщал Главред, ранее в Украине изменили критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.
Как говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина, от обязательной самоизоляции освобождаются граждане, которые прибыли из "зеленых" стран.
Выделены признаки, по которым то или иное государство будет считаться эпидемиологически неблагоприятным:
- количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
- прирост новых случаев COVID-19 за последние 14 дней в сравнении с предыдущими 14 днях составляет более 30 процентов.