В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев

Озвучены правила карантина для иностранцев / УНИАН

Иностранцы, прибывающие из стран, отнесенных к "красной" зоне карантина, должны пройти обсервацию или самоизоляцию.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 4 августа.

"Чтобы не проходить обсервацию или самоизоляцию, иностранец по прибытию может сдать ПЦР-тест после установки приложения "Дій вдома". Также если иностранный гражданин за 48 часов сделал ПЦР-тест до момента пересечения границы Украины", – рассказал глава МОЗ.

Напомним, Украина увеличила список стран "красной зоны" из-за ситуации с коронавирусом. В перечень опять попали популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

Как сообщал Главред, ранее в Украине изменили критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

Как говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина, от обязательной самоизоляции освобождаются граждане, которые прибыли из "зеленых" стран.

Выделены признаки, по которым то или иное государство будет считаться эпидемиологически неблагоприятным: