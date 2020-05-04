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В МОЗ пошли на резкое смягчение карантина: когда планировать операции и госпитализацию

4 мая 2020, 10:50

Постановление правительства будет вскоре опубликовано.

Хирурги
В Украине снова разрешат проводить плановые операции / Reuters

В Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантинных мероприятий в Украине.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.

"Во время нашего совещания, которое проходит по понедельникам, мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства, это было поддержано премьер-министром и правительством, был вынесен один вопрос, который я считаю очень важным - это внесение изменений в постановление Кабмина №211, которым были введены карантинные мероприятия на территории Украины", - подчеркнул он во время онлайн-брифинга.

Читайте также"Вечный карантин": в Минздраве огорошили неожиданным заявлениемСтепанов уточнил, что на время карантина в Украине были отменены плановые операции и госпитализации, но время карантина уже составляет около 50 дней и есть уже необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показаниям.

Глава Минздрава подчеркнул, что соответствующее постановление правительства будет вскоре опубликовано.

"Сразу после опубликования, и думаю, что завтра у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, которые исключительно по жизненным показаниям, то есть - если проведение этих операций очень необходимо тому или иному человеку, чтобы снизить риск для жизни и здоровья этому человеку", - пояснил он.

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Степанов добавил, что для избегания заражений медицинских работников, проведение операций будут осуществляться исключительно после тестирования пациентов на коронавирус методом ПЦР.

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем 140 тысячам жертв.

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