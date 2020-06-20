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В МОЗ рассказали, какие области не готовы к ослаблению карантина

В десяти регионах Украины превышена норма по количеству больных коронавирусом.

20 июня 2020, 12:00
карантин в Украине
Киев не готов к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 20 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

  • Киев - 13,95;
  • Винницкая область - 16,71;
  • Волынская область - 37,72;
  • Житомирская область - 16,32;
  • Закарпатская область - 38,77;
  • Ивано-Франковская область - 20,91;
  • Львовская область - 40,66;
  • Ровенская область - 41,55;
  • Тернопольская область - 23,12;
  • Черновицкая область - 44,27.
  • Закарпатская область - 56,93%.
moz.gov.ua

Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям, а именно:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране зафиксировали +841 новый случай COVID-19.

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 (+9 за сутки). При этом 16 406 человек победили болезнь ( +373 за сутки).

Коронавирус в Киеве заразил уже 4252 жителя города. За минувшие сутки число новых инфицированных увеличилось на +76 человек. Жертвами коронавируса стали 97 человек.

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