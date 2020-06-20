В МОЗ рассказали, какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на воскресенье, 20 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
- Киев - 13,95;
- Винницкая область - 16,71;
- Волынская область - 37,72;
- Житомирская область - 16,32;
- Закарпатская область - 38,77;
- Ивано-Франковская область - 20,91;
- Львовская область - 40,66;
- Ровенская область - 41,55;
- Тернопольская область - 23,12;
- Черновицкая область - 44,27.
- Закарпатская область - 56,93%.
Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям, а именно:
- инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране зафиксировали +841 новый случай COVID-19.
Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 (+9 за сутки). При этом 16 406 человек победили болезнь ( +373 за сутки).
Коронавирус в Киеве заразил уже 4252 жителя города. За минувшие сутки число новых инфицированных увеличилось на +76 человек. Жертвами коронавируса стали 97 человек.