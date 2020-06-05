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В МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19

5 июня 2020, 12:21

В Минздраве не исключили общенациональный карантин.

карантин
В Минздраве не исключили общенациональный карантин / УНИАН

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о разработке исследования, которое поможет определять реальное количество больных коронавирусом в Украине.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава, новое исследование позволит отследить определенные территории и определенные группы профессионального риска.

"Сегодня-завтра мы завершим дизайн-исследования совместно с представителями бюро ВОЗ в Украине и Киевской школой экономики, которое позволит провести оценку количества реально заболевших на определенных территориях или в определенных группах профессионального риска путем проведения ИФА-тестирования", - рассказал Ляшко.

В то же время он не исключил внедрения адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

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"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина ", - добавил Ляшко.

Напомним, с 5 июня в Украине введен очередной, четвертый этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В частности, снят запрет на внутренние авиаперелеты, а кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей в залах.

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