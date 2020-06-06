В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина

В Минздраве запретили открывать детские лагеря / УНИАН

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность работы в Украине детских оздоровительных лагерей.

Как подчеркнул он в эфире телеканала 112 Украина, этим летом, в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, открывать детские оздоровительные учреждения нельзя.

"Во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают из оздоровления, завозят в инфекционные стационары. В инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусной болезнью", - заявил он.

Главный санврач пояснил, что во время лечения кишечной инфекции малышня будет "подвергаться опасности инфицирования" COVID-19.

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"Поэтому предложение сейчас - воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 июня, в Украине выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом. Всего в Украине скончались 777 человек с диагнозом COVID-19.