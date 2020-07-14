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Ужесточение карантина в Украине: в НБУ прогнозируют экономическую катастрофу

В Нацбанке не рекомендуют вводить тотальные карантинные меры на территории страны.

14 июля 2020, 15:26
Нацбанк
В НБУ утверждают, что украинцы должны адаптироваться к COVID-19 и дальше работать / УНИАН

Введение связанных с COVID-19 жестких ограничений могут оказать крайне негативное влияние на экономику Украины. Тотальный карантин и приостановка работы экономики могут привести к катастрофическим последствиям.

Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью информагентству Интерфакс-Украина.

По словам чиновницы, до определенного момента экономика могла работать в ограниченном режиме, однако в дальнейшем это может привести к весьма негативным последствиям, что можно увидеть на примерах других государств.

"Наверное, она до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом - все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия", - утверждает Рожкова.Читайте такжеКарантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры

Кроме того, она напомнила, что еще в апреле Национальный банк Украины спрогнозировал падение экономики на 5%. В тот момент было непонятно, сколько будут длиться противокоронавирусные мероприятия. В связи со сложившейся ситуацией прогноз будет пересмотрен в июле.

Напоследок финансист добавила, что украинцы вынуждены будут адаптироваться к коронавирусу и работать в сложившихся условиях.

"Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть", - подчеркнула Рожкова.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что украинцы должны готовиться к сокращению доходов в связи с экономическим кризисом, спровоцированным коронавирусной инфекцией.

В МВФ прогнозируют, что экономика Украины будет восстанавливаться после коронавирусного кризиса несколько лет.

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