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Украинцы не должны идти на кладбища в поминальные дни: копы не разрешат

25 апреля 2020, 12:43

В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции.

Лукьяновское кладбище в Киеве
В Украине закрыли кладбища / УНИАН

Коронавирус в Украине обнаружили у 8125 человек. При этом страна стоит на пороге нового всплеска заболеваемости. Дело в том, что в Украине наступают поминальные дни, и судя по тому, что граждане массово покупают свечки и цветы, они планируют идти на кладбища. От того, как поведут себя сейчас украинцы, зависит судьба карантина в Украине.

В Национальной полиции сообщили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции.

Посещение разрешили только в случае осуществления захоронений.

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что в поминальные дни общественную безопасность будут обеспечивать более 22 тысяч полицейских и военных Национальной гвардии Украины.

"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, правоохранители напомнили, что согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 "Относительно противодействия распространению коронавірусної болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Читайте такжеСмягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работуНапомним, ранее сообщалось, православная церковь Украины переносит поминальные дни, известные в народе как "гробки", на июнь и просит украинцев не посещать кладбища в апреле-мае текущего года.

Как отметил спикер ПЦУ Евстратий Зоря в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, проведать усопших рекомендуют 6 июня в троицкую поминальную субботу.

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