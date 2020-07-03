Кабмин предупредил о вероятности дистанционного обучения с 1 сентября

Учебный год в Украине может начаться с удаленного обучения / УНИАН

Украинские школьники учебный год могут начать с дистанционного обучения в связи с неутихающей в Украине эпидемией коронавируса.

Такое допущение сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что внедрение уроков на дому вместо посещения учениками учебных заведений уже прорабатывается украинским правительством.

"Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса. Поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая продолжается и нарастает в мире, обучать наших детей независимо от ситуации с мировой эпидемией. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным, полноценным и давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно", - сказал Шмыгаль в ходе заседания Верховной Рады 3 июля.

Читайте также"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый советПо словам главы Кабмина, главным приоритетом является обеспечение возможности для детей вернуться к стандартному образовательному процессу.

"Это приоритет, мы также над этим работаем, и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей – масочный режим, дистанция и дезинфекция. Над этими вещами Минздрав и педагоги сейчас работают", - добавил Шмыгаль.

Ранее о о дистанционном обучении в школах из-за пандемии заговорили в СНБО.

Секретарь Совета Данилов допустил вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на обучение на дому по примеру того, что было весной, когда в Украине объявили карантин.