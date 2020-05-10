УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро

10 мая 2020, 10:10

Мироненко подчеркнула, что украинцам придется еще два года носить маски в местах общего пользования.

Метро,Киев
В Украине можно запускать метро, заявила вирусолог / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а уже с 11 числа начнут его смягчать, при этом власти пока не готовы к тому, чтобы возобновить работу общественного транспорта.

Премьер-министр украины Денис Шмыгаль заявил, что повторный запуск метрополитена в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

В то же время глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что вплоть до 22 мая общественный транспорт в Украине будет работать в стандартном карантинном режиме - с ограничением относительно количества людей, а в некоторых городах - только с проездом по специальным пропускам.

При этом харьковские чиновники планируют уже в будущий вторник, 12 мая, возобновить работу городского метрополитена.

Врач-вирусолог столичного Института эпидемиологии и вирусных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко в эфире "Украина 24" заявила, что страна готова к возобновлению работы подземки, но маски в общественном транспорте нужно будет носить еще 2 года.

Сложность заключается в том, что определить пик коронавируса в Украине будет возможно уже постфактум: когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно.

"Когда она во время роста, то непонятно - она ​​прекращена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить", - подчеркнула Мироненко.

Медик заявила, что украинцам придется еще два года носить маски в местах общего пользования: "ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом".

"Это не значит, что нельзя запускать метро, ​​но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности ", - подытожила медик.

Читайте такжеКоронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человекНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко заявила, что в Украине пик коронавируса наступит осенью.

"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - объяснила Мироненко.

карантин в Украине метро Алла Мироненко коронавирус в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:05
Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных
10:58
Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться мнение
10:35
"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание Видео
10:10
Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро Видео
09:56
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
09:30
Украину захлестнет волна коронавируса: эксперт рассказал о худшем сценарии
09:18
Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек Видео
08:58
"Не только сбор клубники": Германия позвала тысячи украинских заробитчан
08:51
Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученые Видео
08:49
Почти вице-премьер, но без портфеля: как долго продержится Саакашвили мнение
08:26
Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус
08:07
Коронавирус вернулся в Ухань: в городе новый тяжелый случай Covid-19 Видео
07:29
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
07:22
Что значит новая программа МВФ для Украины мнение
06:51
Почему Украина правильно проигнорировала угрозы из Грузии мнение
06:33
Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото Фото
06:12
Тройной удар: врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса
05:45
Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото Фото
05:30
Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года
04:44
День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять