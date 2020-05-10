Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро

В Украине можно запускать метро, заявила вирусолог / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а уже с 11 числа начнут его смягчать, при этом власти пока не готовы к тому, чтобы возобновить работу общественного транспорта.

Премьер-министр украины Денис Шмыгаль заявил, что повторный запуск метрополитена в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

В то же время глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что вплоть до 22 мая общественный транспорт в Украине будет работать в стандартном карантинном режиме - с ограничением относительно количества людей, а в некоторых городах - только с проездом по специальным пропускам.

При этом харьковские чиновники планируют уже в будущий вторник, 12 мая, возобновить работу городского метрополитена.

Врач-вирусолог столичного Института эпидемиологии и вирусных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко в эфире "Украина 24" заявила, что страна готова к возобновлению работы подземки, но маски в общественном транспорте нужно будет носить еще 2 года.

Сложность заключается в том, что определить пик коронавируса в Украине будет возможно уже постфактум: когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно.

"Когда она во время роста, то непонятно - она ​​прекращена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить", - подчеркнула Мироненко.

Медик заявила, что украинцам придется еще два года носить маски в местах общего пользования: "ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом".

"Это не значит, что нельзя запускать метро, ​​но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности ", - подытожила медик.

Читайте такжеКоронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человекНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко заявила, что в Украине пик коронавируса наступит осенью.

"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - объяснила Мироненко.