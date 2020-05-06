Кабмин приоткрыл границу: как теперь выехать в Польшу из Украины

Карантин в Украине – власти частично открыли границу с Польшей / dpsu.gov.ua

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но на границе с Польшей возобновляет работу еще один пункт пропуска для автомобильного сообщения – это Рава-Руска, который временно закрывали из-за пандемии коронавируса.

До этого автомобили в Польшу и оттуда пропускали лишь два КПП – Ягодин и Краковец.

Власти рассчитывают, что теперь нагрузка на эти два КПП снизится. Заодно быстрее будет пересекать границу грузовой транспорт.

Также правительство приняло решение об открытии морского сообщения в Скадовском морском торговом порту.

Напомним, в Украине была закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020. Исключение сделали для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине.