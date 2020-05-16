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Сколько времени понадобится для снятия карантина в Украине – прогноз врача

16 мая 2020, 05:05

Для безопасной отмены ограничительных мер, нужно иметь показатели иммунологического мониторинга.

карантин в Украине
Карантин в Украине ввели из-за пандемии коронавируса/ УНИАН

Когда закончится карантин в Украине – вопрос, который волнует всех. Бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас рассказал, от каких факторов будет зависеть отмена ограничительных мер в Украине и как это сделать безопасно. 

По словам врача, чтобы отменить карантин в Украине без негативных последствий, нужно иметь показатели иммунологического мониторинга.

"Потому что, например, если мы будем иметь треть населения с иммунитетом и при этом мы ослабим карантин, то мы будем иметь незначительное повышение заболеваемости, и тогда нам надо будет выходить из карантина дольше - например не две недели, а месяц. Если переболело более 50 процентов, то карантинные мероприятия можно снимать и через неделю, а если 70 процентов - это рисков вообще нет", - сказал Протас в интервью Главреду.

Бывший главный санврач также считает, что слишком критические меры прежде всего, деморализуют общество.

"Тем более, когда все эти мероприятия сопровождаются социальной несправедливостью. И эти риски надо осознавать, потому что карантин - не лекарство, а способ мобилизовать медицинскую систему", - резюмировал врач.

Напомним, ранее Святослав Протас назвал продление карантина еще на три месяца "наиболее неадекватным решением".

"Чем длиннее будет карантин в летний период, тем больше и масштабнее вспышка может быть осенью. Если говорить об ослаблении карантина, то из него, как из голодания, надо выходить постепенно, чтобы не спровоцировать ухудшение ситуации", - считает он.

Как сообщал Главред, 13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента заявил, что пока не изобретут лекарство от коронавируса, карантинные ограничения в Украине сохранятся, а общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина. 

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