Путь к старению и онкологии: врач назвал самые вредные привычки на карантине

Чрезмерное курение и злоупотребление алкоголем - это далеко не все пагубные привычки во время самоизоляции.
Люди по всему миру уже длительное время сидят на карантине, и если часть из них активно ударилась в здоровый образ жизни, то другая, наоборот, делает все возможное, чтобы подвергнуть себя еще большим рискам. В частности, российский врач-диетолог Александра Кириленко рассказала, какие вредные привычки во время самоизоляции могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Одна из основных проблем – это переедание и злоупотребление алкоголем.
"У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы", — сказала Кириленко в комментарии изданию Вечерняя Москва.
По ее словам, люди едят фастфуд, сладкое, пьют газированные напитки и большое количество кофе, что может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, ухудшению гормонального фона.
"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции. Да и, собственно говоря, сахар и сладости — это путь к раннему старению", - отметила врач.
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В свою очередь, врач-иммунолог Анатолий Устющев добавил, что люди на карантине также злоупотребляют курением, а именно эта вредная привычка облегчает проникновение инфекции в легкие.
Кроме того, пагубно сказывается на здоровье и тот факт, что на карантине люди слишком много времени проводят за компьютером.
"Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, не плохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ", — отметил Устющев.
По его словам, обездвиженность и отсутствие физических упражнений увеличивают риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.
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Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантина в Украине. В частности, уже с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.