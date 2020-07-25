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Карантин в Украине: врач рассказал, почему может произойти крах из-за COVID-19

В стране нужно ослаблять ограничительные меры, считает врач-анестезиолог Павел Сильковский.

25 июля 2020, 14:58
киев,карантин,погода
Украина готова к смягчению ограничительных мер - врач/ УНИАН

Противоэпидемиологические меры защищают от инфицирования всех людей одновременно, которое может привести к катастрофической ситуации. Однако нынешняя эпидемиологическая ситуация показывает, что карантинные ограничения следует постепенно смягчать, так как в Украине на сегодняшний день ситуация не критическая.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Павел Сильковский в интервью ТСН.

По его словам, в вопросах ужесточения или ослабления карантина нужно руководствоваться тем, справляется ли система здравоохранения Украины с эпидемией COVID-19. В том случае, если больницы эффективно работают, противокоронавирусные меры можно ослаблять, однако если медицина не справляется, карантинные мероприятия нужно усилить.

Карантин, как считает врач, защищает от массового заражения вирусом, что могло быть привести к крайне негативным последствиям.Читайте такжеВ Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявление

"В конце концов, они не защищают от заражения, а защищают от инфицирования всех одновременно. Ведь, когда одномоментно заболеют все врачи и пациенты, то возникнет просто коллапс", - полагает Сильковский.

Также он добавил, что карантин, который на сегодняшний день действует в Украине, нужно со временем смягчать

"Эти ограничения у нас сейчас есть, но их постепенно нужно снимать. Ведь больницы у нас – не переполнены, максимальный уровень наполненности был где-то на 40%, даже не переходил половину, поэтому для чего сохранять карантин?" – заверил Сильковский, подчеркнув, что людям в нашей стране удается преодолеть болезнь в домашних условиях.Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Ранее доктор Сильковский рассказал, почему не стоит поддаваться панике после прочтения информации о COVID-19.

Напомним, Кабмин опубликовал текст постановления, в котором речь идет о том, какие ограничения ожидают украинцев в рамках нового карантинного режима, стартующего уже с 1 августа.

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