Защитить, не навредив: врач рассказала, как выбрать перчатки на время карантина

Перчатки и маски придется носить еще долго / Фото pixabay.com

Даже после окончания карантина из-за пандемии коронавируса украинцам придется привыкнуть к новым правилам жизни – в частности, продолжать тщательно дезинфицировать руки и носить маски и перчатки, чтобы защититься от COVID-19.

Казалось бы, все не так уж и сложно, и к новым правилам можно привыкнуть. Но украинцы могут столкнуться с новой проблемой – дерматитом, так как кожа оказалась неготовой к таким испытаниям, как постоянный контакт с латексом и регулярная обработка антисептиком. В результате имеем пересушенную кожу рук, зуд, шелушение.

Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко рассказала, как правильно выбирать перчатки, чтобы нежная кожа рук не пострадала.

"Людям с чувствительностью к латексу я бы посоветовала поменять латексные перчатки, например, на нитриловые – этот материал воспринимается кожей гораздо лучше. Или использовать обычные многоразовые садовые перчатки: матерчатые внутри и прорезиненные сверху – ткань не будет раздражать кожу рук", - рассказала эксперт украинским СМИ.

Людям, чья кожа нормально переносит латекс, Святенко рекомендует покупать перчатки на размер больше, чтобы кожа под ними могла дышать и не подвергалась трению и давлению.

Кроме того врач посоветовала не злоупотреблять антисептическими салфетками. Дело в том, что постоянное механическое трение само по себе травматично для кожи, тем более детской, а в сочетании с химическим составом салфетки и влажной средой – это небезопасно вдвойне.

Как сообщал Главред, ранее дерматологи дали полезные советы, как ухаживать за руками на карантине. Кроме того, ученые назвали самые неэффективные маски для лица из ткани, сделанные своими руками в домашних условиях.