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В Украине выросло число регионов, не соответствующих критериям смягчения карантина

4 июня 2020, 11:38

Речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах Украины.

карантин
Речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах / УНИАН

В Украине 9 регионов, в том числе город Киев, по состоянию на утро 4 июня не отвечают критериям для смягчения карантина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах.

В качестве расчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Показателю инцидентности не соответствуют:

  • Волынская область (13,09 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения);
  • Житомирская область (13,25);
  • Львовская область (16,01);
  • Ровенская область (27,50);
  • Черновицкая область (31,07);
  • Город Киев (14,05).

Показателю количества тестирований не соответствуют:

  • Донецкая область (9,00 на 100 тыс. населения - определен как не менее 12);
  • Днепропетровская область (10,25);
  • Луганская область (11,91).

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 4 июня ни в одной области не превышает 50%.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине действуют правила показателей эпидемической ситуации в регионах для ослабления карантина:

  • инцидентность - это означает, что среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должно составлять менее 50%;
  • количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
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