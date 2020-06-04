В Украине выросло число регионов, не соответствующих критериям смягчения карантина

Речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах Украины.
В Украине 9 регионов, в том числе город Киев, по состоянию на утро 4 июня не отвечают критериям для смягчения карантина.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения, речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах.
В качестве расчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Показателю инцидентности не соответствуют:
- Волынская область (13,09 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения);
- Житомирская область (13,25);
- Львовская область (16,01);
- Ровенская область (27,50);
- Черновицкая область (31,07);
- Город Киев (14,05).
Показателю количества тестирований не соответствуют:
- Донецкая область (9,00 на 100 тыс. населения - определен как не менее 12);
- Днепропетровская область (10,25);
- Луганская область (11,91).
При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 4 июня ни в одной области не превышает 50%.
Напомним, в Украине действуют правила показателей эпидемической ситуации в регионах для ослабления карантина:
- инцидентность - это означает, что среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должно составлять менее 50%;
- количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
Автор: Алексей Тычина