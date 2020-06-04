В Украине выросло число регионов, не соответствующих критериям смягчения карантина

Речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах / УНИАН

В Украине 9 регионов, в том числе город Киев, по состоянию на утро 4 июня не отвечают критериям для смягчения карантина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, речь идет о показателях эпидемической ситуации в регионах.

В качестве расчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Показателю инцидентности не соответствуют:

Волынская область (13,09 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения);

Житомирская область (13,25);

Львовская область (16,01);

Ровенская область (27,50);

Черновицкая область (31,07);

Город Киев (14,05).

Показателю количества тестирований не соответствуют:

Донецкая область (9,00 на 100 тыс. населения - определен как не менее 12);

Днепропетровская область (10,25);

Луганская область (11,91).

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 4 июня ни в одной области не превышает 50%.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине действуют правила показателей эпидемической ситуации в регионах для ослабления карантина: