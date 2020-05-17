В Украине закрыли продажу авиабилетов на все международные рейсы: названа дата

Кризис может привести к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов / Фото: МАУ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины приняла решение о закрытии продажи билетов на все международные рейсы.

Запрет будет действовать до 1 июля, сообщает Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

Он уточнил, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

По словам Дыхне, кризис может привести к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля.

Как известно, в ближайшие недели из Украины возобновят свои рейсы ведущие европейские авиакомпании.