УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине закрыли продажу авиабилетов на все международные рейсы: названа дата

17 мая 2020, 15:15

Кризис может привести к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов.

самолет
Кризис может привести к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов / Фото: МАУ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины приняла решение о закрытии продажи билетов на все международные рейсы.

Запрет будет действовать до 1 июля, сообщает Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

Он уточнил, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

По словам Дыхне, кризис может привести к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Читайте такжеОтпуск после карантина: эксперт рассказал, что ждет украинских туристов

Напомним, ранее сообщалось о том, что ограничение въезда и выезда на территорию Украины может быть снято уже после 15 июля.

Как известно, в ближайшие недели из Украины возобновят свои рейсы ведущие европейские авиакомпании.

карантин в Украине авиакомпании МАУ
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине закрыли продажу авиабилетов на все международные рейсы: названа дата». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:35
Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: вещие сны, вознаграждение и испытания
15:23
Обратная сторона карантина: школьники потеряли интерес к учебе - опрос Видео
15:15
В Украине закрыли продажу авиабилетов на все международные рейсы: названа дата
14:38
Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта Видео
14:24
Солнца не ждите: синоптик дала мрачный прогноз на неделю
13:55
Политолог сказал, может ли Путин экономически удушить Украину
13:50
Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных Видео
13:41
Ляшко стал отцом: стало известно имя сына лидера Радикальной партии
13:21
Изнасиловали фотографа и хотели убить: в "ЛНР" состряпали дикий фейк о бойцах ООС
13:10
В Минздраве рассказали, как открытое метро могло напакостить в Украине Видео
12:26
Французы и евреи – потомки галичан: в Сети нашли странный учебник по географии
12:02
Степанов рассказал о бесплатном лечении коронавируса в Украине Видео
11:55
У Авакова оценили "слив" базы с данными на миллионы украинцев
11:32
На крючке ФСБ: украинская чемпионка объяснила, почему Усик – агент Кремля
11:17
Дышит в спину США: коронавирус вывел Россию на новый пьедестал Видео
11:05
Модные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото Фото
10:58
Скандал с "бесплатным" лечением: украинец выложил 26 тысяч за лекарства от COVID-19 Видео
10:43
Передача коронавируса от матери к ребенку: врач озвучил риски Видео
10:21
Как коронавирус может изменить украинское образование мнение
10:17
"Стратегия Порошенко не сработала": в Слуге народа раскрыли новую тактику по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять