Это неминуемо: карантин в Украине затянется на второй год – СМИ

Скорее всего не позже начала сезона гриппа будет вторая волна заболевания коронавирусом / УНИАН

Карантин в Украине, введеный из-за эпидемии коронавируса COVID-19, будут продлевать до 2021 года. Уже на следующей неделе карантин продлят до сентября.

Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, решения о продлении карантина в Украине будут приниматься не один раз.

"Решение будет по стадионам, массовым мероприятиям. Думаю, ограничения, пока у нас такая ситуация с COVID, убирать не будут. Но сейчас бизнес просит разрешить и стадионы, и массовые концерты", – сказал собеседник.

В Кабмине ожидают, что не позже начала сезона гриппа будет вторая волна заболевания коронавирусом, а карантин будет действовать и в 2021-м году.

"Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит", – заявил источник в правительстве.

Отметим, что разработанные правительством варианты выхода из карантина рассчитаны на два года.

При этом ужесточать карантин в Украине скорее всего будут точечно - в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

"По нашей оценке, вреда от жесткого карантина больше, чем пользы. Мы сейчас помогаем Кабинету министров разработать критерии введения мягких карантинных ограничений", – отметил министр развития экономики в Кабмине Алексея Гончарука Тимофей Милованов.

Как сообщал Главред, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине может быть продлен как минимум на месяц. Фактически это означает пролонгацию карантинных мер до конца лета.

Тем временем в Госпродпотребслужбе и вовсе считают, что в Киеве карантин может продлиться до 2022 года.

Напомним, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 заразил 55 тысяч 607 человек.

За сутки из-за болезни скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели. Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек. Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.