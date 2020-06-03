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Зеленский в Хмельницком нарушил карантин

3 июня 2020, 21:56

Глава государства выпил кофе в помещении кафе.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

В Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Фотографию главы государства обнародовал Офис президента Украины в Telegram.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", — заявил Зеленский.

Компанию президенту составили глава Офиса президента Андрей Ермак и главный санврач Виктор Ляшко, а также другие чиновники. Судя по фото, в тесной кофейне собралось не менее восьми человек, которые нарушали законные правила карантина, были без масок и других средств индивидуальной защиты.

/ Фото: Офис президента/Telegram

Однако заведения общепита до 5 июня в Украине в связи с карантином по закону могут работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках. За нарушение предусмотрен штраф.

Вместе с тем в Офисе президента заявили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи, а визит Зеленского вызвал ажиотаж.

"Горожане сразу окружили кафе, желая поздороваться с президентом и сделать фото", — отметили в пресс-службе главы государства.

Напомним, Кабмин принял решение перейти к новому этапу ослаблений противоэпидемиологических мер, который стартует уже с 5 июня.

Ранее были опубликованы правила работы заведений общественного питания.

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