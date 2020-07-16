Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление

Зеленский просит не спешить с продлением карантина в Украине / УНИАН

Украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин на территории страны нужно продлевать не больше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому, в первую очередь, для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе", - сказал президент.Читайте такжеОсенью карантин в Украине усилят: ученый назвал реальное число больных COVID-19 в стране

Также гарант добавил, что не стоит продлевать карантин на долгий срок.

"Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что правительство уже разработало специальное постановление, на базе которого будут внесены изменения в карантинный режим. Области должны разделить на четыре зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую – где будут реализованы ограничения, адаптированные под региональную эпидемиологическую ситуацию.Читайте такжеВ МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов ранее рассказал, что правительство может продлить карантин, действие которого заканчивается 31 июля, как минимум на месяц. Противокоронавирусные меры по такому сценарию фактически продлеваются до конца лета.

Кроме того, в НБУ предупредили, что потенциальное введение новых жестких ограничений может привести к катастрофическим последствиям для экономики Украины.