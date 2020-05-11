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Во Львовской области отложили ослабление карантина из-за коронавируса

11 мая 2020, 10:57

В связи с ростом числа заболевших Covid-19 Львовщина решила продлить карантин.

карантин в Украине
Во Львовской области отложили ослабление карантина / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а уже с 11 числа начинают его смягчать. Но не все регионы Украины пошли на ослабление карантинных ограничений. Во Львовской области начнут ослаблять карантин с 15 мая, на четыре дня позже, чем планировалось.

По информации, такое решение приняли в области 10 мая в связи с ростом числа заболевших Covid-19

"Те все смягчения, которые должны были происходить с 11 мая, будут происходить с 15 мая. Такое решение мы приняли с учетом увеличения количества больных", - сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

В то же время в ОГА не исключают вероятность продления карантина во Львове и области после 15 мая, если ситуация с количеством больных Covid-19 продолжит стремительно ухудшаться.

"Если мы будем терять людей ежедневно и будем иметь 50-60 положительных тестов ежедневно, то думаю, что правильно будет на несколько дней откладывать", - сказал заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко, пишет ZAXID.NET.

Отметим, по состоянию на утро 11 мая во Львовской области выявили 798 случаев заражения китайским коронавирусом, за последние сутки заболели 45 человек. Всего во Львовской области умерли 20 человек с диагнозом Covid-19.

Читайте такжеЛяшко назвал сроки отмены масочного режима в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал Ляшко.

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