Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали

Минздрав предложил ввести жесткий карантин выходного дня / УНИАН

Коронавирус в Украине с каждым днем набирает обороты. В связи со стремительным распространением болезни в стране решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 9 ноября.

Карантин выходного дня - что будет запрещено

С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.

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