Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали

Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки.
Коронавирус в Украине с каждым днем набирает обороты. В связи со стремительным распространением болезни в стране решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 9 ноября.
Карантин выходного дня - что будет запрещено
- С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
- Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.
- С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц. Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
- Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
- Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.
Автор: Анна Багрий