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Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха

6 ноября 2020, 14:15

Любой карантин 2020 должен влиять на количество новых заболевших COVID-19, отметил медик.

Врач поделился, что залог успеха карантина выходного дня – соблюдение ограничительных мер – Карантин 2020
Залог успеха карантина выходного дня – соблюдение ограничительных мер, поделился врач / УНИАН

Инфекционист Юрий Степановский сообщил, что карантин выходного дня, который хотят ввести в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, будет успешным, если ограничительные меры будут соблюдаться.

Любые карантинные меры должны влиять на количество новых инфицированных коронавирусом, рассказал врач в эфире телеканала Украина 24.

Собеседник отметил, что главное, чтобы ограничительные меры соблюдались, а не остались просто написанными на бумаге.

"…Можно вводить сколько угодно ограничительных мер, и они будут очень красиво выглядеть на бумаге, но если они не будут соблюдаться, то их ценность будет нивелироваться", – добавил Степановский.

Медик в качестве примера привел ситуацию в общественном транспорте.

"…Есть четкие рекомендации, сколько людей можно перевозить в транспорте, и вы можете увидеть, что большинство перевозчиков этого не соблюдают. Транспорт забит, и на бумаге карантин есть, а по факту – нет. И если карантин выходного дня будет проходить по такому же сценарию, то ценность его будет минимальной", – предупредил врач.Читайте такжеРада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима

  • Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что карантин 2020 в Украине уже со следующей недели (9-15 ноября) может измениться – в выходные дни ограничительные меры хотят сделать жесткими.
  • Министр добавил, что в субботу и воскресенье будет работать только общественный, магазины и аптеки.
  • Напомним, на протяжении ноября коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. По состоянию на утро 6 ноября вирус диагностирован у 440 тысяч 188 человек. За сутки COVID-19 диагностирован у 9 тысяч 721 человека – это новый антирекорд.

Справка. В марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин. Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям.

После этого страну поделили на карантинные зоны. В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца 2020-го.

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