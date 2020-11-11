Карантин выходного дня не поможет, нужен локдаун – врач

У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода, рассказала Богомолец / Фото Reuters

Карантин выходного дня существенно не повлияет на снижение темпов распространения коронавируса в Украине. Чтобы остановить эпидемию нужен полный локдаун на две недели.

Такое мнение высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, передает Obozrevatel.

"На сегодняшний день остановить заболеваемость могут только значительно более жесткие меры. На 2 недели, чтобы все те, которые заразились, были обнаружены и переболели, и чтобы за это время не было новых заражений", – объяснила медик.

Что касается карантина выходного дня, то с этой мерой правительство опоздало. Его нужно было вводить в сентябре и в начале октября.

"На сегодняшний день карантин выходного дня особо не повлияет на увеличение или уменьшение заболеваемости", – считает Богомолец.

Если же сейчас ввести в Украине жесткий карантин на две или три недели, то заболеваемость будет продолжать расти, "но потом жесткими методами можно ее обуздать".

"У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода. На сегодняшний день то, что делает правительство, приведет к медицинской сортировке. Вы или ваши близкие просто могут стать теми людьми, до которых очередь просто никогда не дойдет", – резюмировала Богомолец.

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