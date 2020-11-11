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Карантин выходного дня не поможет, нужен локдаун – врач

11 ноября 2020, 11:29

Если ввести жесткий карантин на две или три недели, то заболеваемость COVID-19 будет продолжать расти, "но потом жесткими методами можно ее обуздать".

Коронавирус, Киев
У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода, рассказала Богомолец / Фото Reuters

Карантин выходного дня существенно не повлияет на снижение темпов распространения коронавируса в Украине. Чтобы остановить эпидемию нужен полный локдаун на две недели.

Такое мнение высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, передает Obozrevatel.

"На сегодняшний день остановить заболеваемость могут только значительно более жесткие меры. На 2 недели, чтобы все те, которые заразились, были обнаружены и переболели, и чтобы за это время не было новых заражений", – объяснила медик.

Что касается карантина выходного дня, то с этой мерой правительство опоздало. Его нужно было вводить в сентябре и в начале октября.

"На сегодняшний день карантин выходного дня особо не повлияет на увеличение или уменьшение заболеваемости", – считает Богомолец.

Если же сейчас ввести в Украине жесткий карантин на две или три недели, то заболеваемость будет продолжать расти, "но потом жесткими методами можно ее обуздать".

"У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода. На сегодняшний день то, что делает правительство, приведет к медицинской сортировке. Вы или ваши близкие просто могут стать теми людьми, до которых очередь просто никогда не дойдет", – резюмировала Богомолец.

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  • Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, в том числе 350 детей и 493 медработника. По состоянию на среду, 11 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.
  • В Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения. Защита здоровья невозможна без экономической составляющей, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита считает, что на фоне ежедневного роста числа зараженных коронавирусом в Украине введение жесткого карантина является оправданным шагом, но реализовать его можно только при условии привлечения силовых структур.
  • В Украине ввели второй этап реагирования на COVID-19. В Минздраве объяснили, кого разрешено госпитализировать и оперировать в условиях эпидемии коронавируса в Украине.

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