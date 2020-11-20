Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна

Медик объяснила необходимость введения локдауна в Украине / Reuters

Карантин выходного дня не является достаточной мерой для уменьшения распространения коронавирусной инфекции, заявила доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Марина Маменко.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, в Украине необходимо ввести тотальный локдаун.

"Как врач хочу сказать, боюсь, у нас не будет другого выхода, как пойти на тотальный локдаун. В своей ленте в Фейсбуке я вижу некролог врачей, медработников и некрологи членов семей. И я знаю, что уже сейчас люди жалуются, что они не имеют доступа в больницы, не выезжает скорая, не хватает кислорода. Это уже абсолютные реалии. И мы не сможем другим способом сейчас решить эту ситуацию", - заявила врач.

Она считает, что увеличением числа больниц ситуацию не решить, ведь в них попросту некому будет работать.

"Человеческий ресурс - это то, что не обновляется ни за день, ни за месяц, ни за год. Мы просто не успеем подготовить врачей - младший, средний персонал - которые будут работать в новой больнице даже если мы увеличим количество мест. В других странах карантин выходного дня используют в качестве дополнительной меры, но это если люди выполняют все правила карантина в любой день. В Украине население этих правил не соблюдает, поэтому эффекта от просто карантина выходного дня не будет", - добавила Маменко.

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