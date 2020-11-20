Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна

Уже сейчас люди жалуются, что они не имеют доступа в больницы, подчеркнула Марина Маменко.
Карантин выходного дня не является достаточной мерой для уменьшения распространения коронавирусной инфекции, заявила доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Марина Маменко.
Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, в Украине необходимо ввести тотальный локдаун.
"Как врач хочу сказать, боюсь, у нас не будет другого выхода, как пойти на тотальный локдаун. В своей ленте в Фейсбуке я вижу некролог врачей, медработников и некрологи членов семей. И я знаю, что уже сейчас люди жалуются, что они не имеют доступа в больницы, не выезжает скорая, не хватает кислорода. Это уже абсолютные реалии. И мы не сможем другим способом сейчас решить эту ситуацию", - заявила врач.
Она считает, что увеличением числа больниц ситуацию не решить, ведь в них попросту некому будет работать.
"Человеческий ресурс - это то, что не обновляется ни за день, ни за месяц, ни за год. Мы просто не успеем подготовить врачей - младший, средний персонал - которые будут работать в новой больнице даже если мы увеличим количество мест. В других странах карантин выходного дня используют в качестве дополнительной меры, но это если люди выполняют все правила карантина в любой день. В Украине население этих правил не соблюдает, поэтому эффекта от просто карантина выходного дня не будет", - добавила Маменко.
Коронавирус в Украине:
- В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
- За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
- За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.